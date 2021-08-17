Лос-Анджелес, США, 17 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Энтузиаст с ником Stryder HD показал, как актриса Элизабет Олсен могла бы выглядеть в роли Дейенерис Таргариен из «Игры престолов». Об этом сообщил портал ComicBook.

Gage Skidmore Элизабет Олсен

Stryder HD создал дипфейк, добавив лицо Элизабет Олсен в кадры из «Игры престолов». У получившегося ролика уже почти 80 тыс. просмотров на YouTube.

Ранее Элизабет Олсен в одном из интервью сообщила, что она проходила пробы на роль Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов». Как рассказывает актриса, «это было ужасно».