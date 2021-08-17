Москва, 17 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Всероссийские проверочные работы пройдут в 2022 году в период с марта по май. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

Светлана Иванова ИА REGNUM Школьники

«Начнется проведение ВПР в 2022 году с проверочных работ для 10 и 11 классов. С 1 марта по 25 марта десятиклассники будут сдавать географию. Одиннадцатиклассники — историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки (английский, немецкий или французский)», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что, согласно утверждённому расписанию в штатном режиме с 15 марта по 20 мая 2022 года ученики всех классов каждой параллели с 4-го по 8-й классы напишут проверочные работы по русскому языку и математике. В этот же период четвероклассники, помимо русского языка и математики, сдадут ВПР по предмету «Окружающий мир», а пятиклассники — по биологии и истории.