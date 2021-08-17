Ростов-на-Дону, 17 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Менее полумиллиона жителей Ростова-на-Дону приняли участие в прививочной кампании от COVID-19, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Defense.gov Вакцина

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«Уже более 472 тысяч ростовчан сделали прививку от коронавируса, полностью завершили вакцинацию более 363 тысяч человек. На сегодня в наличии имеется 50 628 доз вакцины», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области участниками прививочной кампании стали 1 млн 316,59 тыс. человек. Завершили вакцинацию против коронавируса 1 млн 31,55 тыс. человек.