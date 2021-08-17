Брянск, 17 августа, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Более 200 канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объёмом свыше тонны литров изъяли полицейские у 35-летнего жителя Брянска. Мужчина на торговле «алкоголем» заработал бы почти 700 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе регионального УМВД.

21.мвд.рф Спирт в канистрах

По версии следствия, злоумышленник заранее договаривался с потенциальными покупателями о продаже спиртного, а затем подвозил товар в условленное место. В частном доме подозреваемого и в его гараже в Володарском районе Брянска оперативники обнаружили 212 канистр объёмом по пять литров и 17 ёмкостей по 10 литров алкоголя на общую сумму более 681 тысячи рублей.

По результатам экспертизы, в изъятых канистрах находился пищевой спирт крепостью 94%.

В отношении подозреваемого, ранее уже имевшего проблемы с законом, возбуждены уголовные дела, ему предъявлены обвинения.