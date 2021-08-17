Москва, 17 августа, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы оставил под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева до 20 ноября, сообщает пресс-служба суда.

Следственный комитет России Обыск у губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

«Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей Ивана Белозерцева продлен до 20 ноября», — цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

ИА REGNUM напоминает, 16 июня Мосгорсуд признал законным решение о продлении ареста экс-главы Пензенской области Ивана Белозерцева, которого подозревают в получении взятки. Согласно судебному решению в мае Белозерцева оставили под стражей до 20 августа, отказав при этом в освобождении под домашний арест, о котором ходатайствовала защита. По делу были допрошены 15 свидетелей, назначено четыре фоноскопических и баллистических экспертизы.

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