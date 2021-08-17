Киев, 17 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. По состоянию на 16 августа количество официально зарегистрированных безработных на Украине составило 315 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства экономики страны.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

В сообщении ведомства отмечается, что это на 179 тыс. или 36% меньше, чем на этот период прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом первый вице-премьер Алексей Любченко анонсировал дополнительные правительственные меры по созданию рабочих мест и трудоустройству безработных во время реализации общегосударственных целевых, региональных, инвестиционных, других программ и проектов, заказчиком которых являются органы государственной власти.

Напомним, что ранее Любченко заявил, что в прошлом году, по данным реестра физических лиц-налогоплательщиков, 11,3 млн граждан Украины получали официально заработную плату, и почти 11 млн не получали ровным счетом никакого дохода. По его данным, теневой фондоплаты трудав Украине оценивается почти в 500 млрд грн в год.

В 2020 году эксперты подсчитывали, чтона Украине примерно 3 млн безработных, что составляет 15−18% активного населения страны, и это «колоссальная цифра».