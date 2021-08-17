Варшава, , 16:13 — REGNUM Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро сообщил во время пресс-конференции 17 августа, что в рамках проводимой в республике судебной реформы правительство планирует ликвидировать Дисциплинарную палату Верховного суда. Об этом передает Polskie Radio.

«Ранее Суд Европейского союза постановил, что система дисциплинарной ответственности судей в Польше не соответствует законодательству ЕС и обязал наше правительство приостановить применение положений, касающихся, в частности, полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда. Мы пришли к решению ликвидировать данный орган», — заявил министр.

Зёбро добавил, что данную информацию его ведомство уже направило в Европейскую комиссию.