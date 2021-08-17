Анкара, 17 августа 2021, 16:12 — REGNUM Посольство Индонезии в Турции в ознаменование 76-й годовщины Дня независимости вручило награды 40 членам целевой группы по защите граждан Индонезии, сообщает Antara.
Награды вручил непосредственно посол Индонезии на официальном мероприятии после церемонии поднятия флага.
В конце 2019 года целевой группой по защите граждан Индонезии в Турции было рассмотрено 145 дел. Кроме того, целевая группа также оказала помощь в репатриации 560 индонезийских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Норвегии Тодунг Мулия Любис заявил, что Индонезии еще предстоит много сделать, чтобы создать сильную и процветающую страну.
Читайте ранее в этом сюжете: Посол Индонезии в Норвегии: перед Джакартой стоит много задач