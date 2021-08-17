Анкара, 17 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Турции в ознаменование 76-й годовщины Дня независимости вручило награды 40 членам целевой группы по защите граждан Индонезии, сообщает Antara.

(сс) Fabio Achilli Побережье острова Суматра. Индонезия

Награды вручил непосредственно посол Индонезии на официальном мероприятии после церемонии поднятия флага.

В конце 2019 года целевой группой по защите граждан Индонезии в Турции было рассмотрено 145 дел. Кроме того, целевая группа также оказала помощь в репатриации 560 индонезийских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Норвегии Тодунг Мулия Любис заявил, что Индонезии еще предстоит много сделать, чтобы создать сильную и процветающую страну.