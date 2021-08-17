Вашингтон, 17 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Американский рэпер Лил Уэйн предложил материальную поддержку бывшему полицейскому Роберту Хублеру, который спас его жизнь. Об этом 17 августа пишет издание TMZ.

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Хублер рассказал изданию, что в 2015 и 2019 годах Лил Уэйн пытался расплатиться с ним, однако бывший полицейский отказался от предложения. Сумму, о которой говорил музыкант, он озвучивать не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лил Уэйн пытался покончить с собой в возрасте 12 лет. Тогда он позвонил в полицию и выстрелил себе в грудь — стражи правопорядка, в том числе Роберт Хублер, спасли рэперу жизнь.