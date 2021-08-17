Ростов-на-Дону, , 16:09 — REGNUM На состоявшемся 17 августа заседании Ростовской-на-Дону городской думы согласовано назначение Андрея Косенко на должность главы администрации Железнодорожного района. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Кресла

Новый управленец — коренной ростовчанин. В 2009 году Косенко окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В течение многих лет занимался вопросами молодёжной политики.

Около 1,5 года Андрей Косенко проработал на посту заместителя главы администрации Кировского района, курируя социальную сферу.

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