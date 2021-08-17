Пенза, 17 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Бывший врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин вновь возглавляет областную клиническую больницу имени Н. Н. Бурденко. Информация о главвраче появилась 17 августа на официальном сайте стационара.

Www.burdenko.ru Главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин

С марта 2017 по июнь 2019 года Никишин уже возглавлял данную больницу, затем медучреждением руководил Вячеслав Космачев, позже главврачом была назначена Ирина Фролова.

ИА REGNUM напоминает, 16 августа временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин сложил свои полномочия. Обязанности министра были возложены на Вячеслава Космачева, при этом с него не сняты обязанности заместителя председателя правительства.

Александр Никишин занимал пост министра здравоохранения и социального развития Пензенской области с 2009 по 2017 годы. В 2017 году он был главным врачом Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. В 2019 году Никишина вновь назначили министром здравоохранения региона.

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