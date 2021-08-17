Тверь, 17 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Новый учебный год в школах Тверской области планируется провести в традиционном, очном формате, с соблюдением комплексных мер безопасности. Вопрос готовности образовательных организаций Верхневолжья к началу нового учебного года обсуждался 17 августа на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В послании Федеральному собранию президент Владимир Владимирович Путин определил развитие образования как приоритетную задачу в работе федеральных и региональных властей. Школа — это среда, где наши маленькие граждане получают образование и воспитание, у них формируется мировоззрение, приоритеты, система оценки, то, что в дальнейшем будет определять наше общество», — отметил Игорь Руденя.

Новый учебный год начнётся для 139 777 школьников, 26 670 студентов профессиональных образовательных организаций, 54 568 воспитанников детских садов. Глава региона отдельно подчеркнул, что возможность учиться в комфортных и безопасных условиях должна быть обеспечена для каждого ребенка.

По информации, прозвучавшей на заседании, в 2021 году в рамках региональных программ ведется работа по улучшению материально-технической база 68 школ и 23 детских садов. В частности, ремонтируется кровля, приводятся в порядок спортзалы, санузлы, проводится замена окон, работы по обустройству территорий и комплексной безопасности образовательных организаций.

Детские сады и школы, организации дополнительного и профессионального образования оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, средствами тушения, по сравнению с 2020 годом увеличилось количество установленных систем видеонаблюдения, тревожных кнопок. Игорь Руденя подчеркнул, что рядом с каждой школой и детским садом по пути следования воспитанников должны быть обустроены пешеходные переходы, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Поручения даны региональному министерству транспорта.

Отдельно обсуждался вопрос безопасного подвоза в школы учеников, проживающих на сельских территориях. В новом учебном году на занятия школьным транспортом будет доставляться 10 758 детей в 38 муниципальных образованиях по 632 школьным маршрутам — ежедневно это 47 671 километр. Школьный автопарк на сегодня состоит из 409 автобусов, оборудованных системой ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, видеорегистраторами. В 2021 году парк пополнится 103 новыми автобусами, которые придут на смену машинам с завершающимся сроком эксплуатации. Глава региона отметил необходимость обеспечения школьных автобусов водителями.

В Тверской области действует целый ряд мер поддержки семей с детьми-школьниками. По инициативе губернатора с 2020 года выдается бесплатная школьная форма для учеников с первого по пятый классы из многодетных семей. Первые комплекты уже поступили в муниципалитеты, будут распределены по школам и выданы родителям. Всего формой планируется обеспечить около 12 500 школьников. Также дети из семей с невысокими доходами обеспечиваются питанием, а первоклассники из таких семей — школьными наборами.

В Тверской области по сравнению с прошлым учебным годом выросло и число учителей — в этом году в школы придут 19 485 педагогов и воспитателей, что на 835 человек больше, чем в предыдущем учебном году. В 2021 году трудоустроено 113 педагогов, из них 26 специалистов — в сельской местности. В рамках региональной поддержки на время работы им предоставляется жилье либо возмещаются затраты на аренду жилья, оплачивается проезд. В рамках исполнения поручения президента по осуществлению выплат педагогам школ за классное руководство финансовую поддержку в размере пяти тысяч рублей ежемесячно будут получать 6819 учителей. Впервые такая же выплата предусмотрена для 936 кураторов учебных групп в колледжах.

Губернатор подчеркнул необходимость усиления материально-технической базы учреждений профобразования. По словам Игоря Руденя, подготовка будущих специалистов должна проводиться на оборудовании, которое сегодня используется на предприятиях Верхневолжья.

Новый учебный год в школах Верхневолжья предполагается провести в традиционном, очном формате, но с соблюдением комплексных мер безопасности. На входе в учебные заведения ежедневно будут проводить утреннюю бесконтактную термометрию, а также расставят дозаторы с антисептическими растворами. 1 сентября в школах Верхневолжья пройдут три обязательных урока — «Гордость земли Тверской», а также уроки, посвящённые безопасности, науке и технологии.