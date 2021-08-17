Челябинск, 17 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Челябинской области женщину-бизнесмена задержали за совершение налогового преступления. Она не уплатила в бюджеты более 9,3 млн рублей, сообщает областное управление СКР.

Налоги

Следователи считают, что в 2017—2019 годах эта гражданка применяла единый налог на вменённый доход. Таким образом она и уклонилась от внесения платежей.

Сейчас следствие собирает необходимые доказательства по этому делу. Также будут приняты меры к погашению задолженности.