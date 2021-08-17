Киев, 17 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Граждане Украины в большинстве своем считают президента страны Владимира Зеленского человеком, у которого почти отсутствует профессиональный опыт и компетентность.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Соответствующие результаты исследования представил сегодня, 17 августа, Центр им. Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Социологи уточняют, что в ходе опроса отношение респондентов измерялось по пятибалльной шкале. При этом самый низкий балл означает «профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют», а самый высокий — что он «обладает значительным профессиональным опытом и компетентностью».

В итоге 53,9% опрошенных украинцев выбрали баллы «1» или «2» (30,4% и 23,5%), соответствующие низким оценкам опыта и компетентности, и лишь 19% — баллы «4» или «5» (13,8% и 5,2%), соответствующие высоким оценкам опыта и компетентности. Среднюю оценку, «3 балла», компетенциям нынешнего главы украинского государства поставили 24,1% опрошенных.

Опрос проведен с 29 июля по 4 августа методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов во всех регионах Украины.

Напомним, что в ходе этого опроса украинцы также заявили, что личностные качества Владимира Зеленскогоне соответствуют занимаемой им должности; кроме того, почти у трети опрошенных нынешний президент вызывает преимущественно негативные эмоции.