Киев, , 16:07 — REGNUM В Верховную раду Украины в случае внеочередных выборов в парламент могли бы пройти пять политических партий. Об этом сообщили представители центра «Социальный мониторинг» 17 августа во время брифинга.

Верховная рада Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным социологов, лидером симпатий остаётся партия «Слуга народа». За неё готовы проголосовать 24,9% тех, кто готов пойти на выборы и определился с кандидатом. Далее идёт партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 16,2% и «Европейская солидарность» — 15,2%. Рейтинг поддержки «Батькивщины» составляет 12,6%, а партии «Сила и честь» — 5,9%.

Остальные политсилы не преодолевают 5% барьер, хотя определённые шансы на это есть у «Украинской стратегии Гройсмана» — 4,7%.

Опрос проводился со 2 по 11 августа. Всего было опрошено 3012 совершеннолетних жителей всей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало, ранее социологический Центр Разумкова выяснил, что 42,2% жителей Украины негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины.

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