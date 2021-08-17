Киев, 17 августа, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Верховную раду Украины в случае внеочередных выборов в парламент могли бы пройти пять политических партий. Об этом сообщили представители центра «Социальный мониторинг» 17 августа во время брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

По данным социологов, лидером симпатий остаётся партия «Слуга народа». За неё готовы проголосовать 24,9% тех, кто готов пойти на выборы и определился с кандидатом. Далее идёт партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 16,2% и «Европейская солидарность» — 15,2%. Рейтинг поддержки «Батькивщины» составляет 12,6%, а партии «Сила и честь» — 5,9%.

Остальные политсилы не преодолевают 5% барьер, хотя определённые шансы на это есть у «Украинской стратегии Гройсмана» — 4,7%.

Опрос проводился со 2 по 11 августа. Всего было опрошено 3012 совершеннолетних жителей всей подконтрольной Украине территории.

Как сообщало, ранее социологический Центр Разумкова выяснил, что 42,2% жителей Украины негативно оценивают деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины.