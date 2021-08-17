Североуральск, Свердловская область, 17 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Информация о нехватке белковых препаратов для пациентов реанимационного отделения Североуральской городской больницы (Свердловская область) не соответствует действительности, сообщил журналистам пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Реанимация

Ранее и.о. отделения Алексей Паршуков пожаловался, что в больнице нечем кормить реанимационных пациентов, и белковые препараты для питания ему приходится покупать самостоятельно.

«Врач выразил свое частное мнение, которое не совпадает с реальной ситуацией в больнице», — цитирует Шестакова «Федерал Пресс».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Паршуков призвал благотворительные организации помочь больнице.