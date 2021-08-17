Белгород, , 16:02 — REGNUM Главным федеральным инспектором по Белгородской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе стала Ольга Кремнева.

Флаг Белгородской области

Информация о назначении появилась на сайте аппарата. Ольга Кремнева с 2014 года и до утверждения в новом статусе была федеральным инспектором. У неё высшее юридическое образование. Назначена главным федеральным инспектором региона с 16 августа 2021 года.

Ольга Кремнева сменила на посту Александра Закоржевского, который занимал эту должность с 2009 года.

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