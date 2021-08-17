Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. При восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Камчатском крае сорвались два туриста. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Извержение Ключевской Сопки

«Поступила информация о том, что во вторник два туриста сорвались со склона вулкана Ключевской во время похода. С наступлением светлого времени суток и при благоприятных погодных условиях запланирован вылет спасателей к месту происшествия», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Отметим, вулкан Ключевская сопка на Камчатке, высота которого составляет более 4,4 тыс. метров, является наиболее высоким из действующих на материке Евразия вулканов и на него каждый год ходит большое количество туристических групп.