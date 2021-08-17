Калуга, 17 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Представители калужских аграриев 17 августа приняли участие в видеоконференции «Обмен опытом и лучшими практиками в части реализации мер региональной поддержки молочного животноводства, в том числе малых и средних форм хозяйствования». Мероприятие прошло под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хаутова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве сельского хозяйства Калужской области.

Kaluga-poisk.ru На роботизированной молочной ферме

Калужане рассказали коллегам из других регионов об основных слагаемых успеха развития отрасли. Молочное скотоводство является основным источником дохода большинства калужских хозяйств. В 2021 году на развитие отрасли уже направлено свыше 216 млн рублей. Это четверть бюджетных средств, предусмотренных на поддержку агропромышленного комплекса в 2021 году. Результат этой работы — устойчивый рост молочного животноводства. За семь месяцев производство молока увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Надои на корову также возросли на 390 кг и составили 5 148 кг. В планах на конец года — довести этот показатель до 8500 кг.

Калужские животноводы повышают генетический потенциал скота. Доля племенного маточного поголовья молочного направления в области составляет 53%. Совершенствуются технологии заготовки и приготовления кормов. На 5,5% возросло общее поголовье молочного стада. Успешно реализуется ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных ферм». За С 2014 года введены в эксплуатацию 37 ферм и 134 роботизированные доильные установки. Залог будущих успехов отрасли — реализация ряда инвестиционных проектов.