Калужские аграрии поделились опытом развития молочного животноводства
Калуга, 17 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Представители калужских аграриев 17 августа приняли участие в видеоконференции «Обмен опытом и лучшими практиками в части реализации мер региональной поддержки молочного животноводства, в том числе малых и средних форм хозяйствования». Мероприятие прошло под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулата Хаутова. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM министерстве сельского хозяйства Калужской области.
Калужане рассказали коллегам из других регионов об основных слагаемых успеха развития отрасли. Молочное скотоводство является основным источником дохода большинства калужских хозяйств. В 2021 году на развитие отрасли уже направлено свыше 216 млн рублей. Это четверть бюджетных средств, предусмотренных на поддержку агропромышленного комплекса в 2021 году. Результат этой работы — устойчивый рост молочного животноводства. За семь месяцев производство молока увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Надои на корову также возросли на 390 кг и составили 5 148 кг. В планах на конец года — довести этот показатель до 8500 кг.
Калужские животноводы повышают генетический потенциал скота. Доля племенного маточного поголовья молочного направления в области составляет 53%. Совершенствуются технологии заготовки и приготовления кормов. На 5,5% возросло общее поголовье молочного стада. Успешно реализуется ведомственная целевая программа «Создание 100 роботизированных ферм». За С 2014 года введены в эксплуатацию 37 ферм и 134 роботизированные доильные установки. Залог будущих успехов отрасли — реализация ряда инвестиционных проектов.