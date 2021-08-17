Оренбург, 17 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. В Оренбурге 17 августа проходит прямая линия с губернатором Денисом Паслером. Первый вопрос касался проблемы ветхих домов в историческом центре Оренбурга. Местная жительница поинтересовалась, как власть намерены решать ее, поскольку в муниципалитете много заколоченных домов, создающих угрозу пожаров. Оренбурженка напомнила, что крупный пожар был недавно — 14 августа, в результате, много людей лишись жилья.

Наталья Хомутова Объект культурного наследия в Оренубрге

В ответ губернатор заметил, что только сегодня, 17 августа, состоялась встреча с погорельцами, и проинформировал о помощи, которая оказывается и будет оказана пострадавшим. «Это только часть вопроса. Но вопрос поставлен шире, и это правильно», — заметил денис Паслер.

По его словам, в городе множество домов, которые портят внешний вид муниципалитета и создают угрозу. Пожары происходят ежегодно. В 2020 году принята программа расселения исторического центра. На ее реализацию необходимы колоссальные средства. Но расселение ведется. С начала 2021 года снесено 12 расселенных ветхих домов, до конца года снесут еще десять.

Ведется разработка документа по определению границ охранной зоны исторического ядра города и охране этой зоны. Губернатор подчеркнул, что ранее такого документа город не имел. Документ позволит системно заняться развитием исторического центра и привести в порядок объекты культурного наследия.

Денис Паслер заострил внимание, что в Оренбурге на реконструкции находится достаточное число исторических зданий, например, отремонтирован областной кукольный театр, музей Гагариных. В планах ремонт дома Тимашевых, областной филармонии. В 2022 году отреставрируют корпус педуниверситета на ул. Советская, две школы и еще 17 объектов. Общая сумма, выделенных на эти цели средств, составляет примерно 1 млрд рублей.