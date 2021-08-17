Кишинёв, 17 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Национальный орган неподкупности Молдавии начал проверять законность приобретения имущества экс-президентом Молдавии, лидером Партии социалистов (ПСРМ) Игорем Додоном. Об этом глава ведомства Родика Анточ 17 августа сообщила в интервью новостному порталу Anticoruptie.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Вся информация, что была в прессе, в журналистских расследованиях, фотографии, документы, всё было отправлено инспектору по неподкупности для изучения», — сказала Анточ.

Она отметила, что проверка не касается четырех лет, пока Додон был президентом страны, но он занимал государственные должности с 2000 года. Это период и будет рассмотрен в ведомстве.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду ранее объявила досрочные выборы в парламент республики, в котором большинство было у Партии социалистов. После голосования в июле большинство в законодательном органе получила пропрезидентская партия «Действие и солидарность».