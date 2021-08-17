Киев, 17 августа, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Национальный банк Украины (НБУ) введёт в обращение две памятные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривны

Новые банкноты появятся в продаже с 20 августа. В отличие от обычных банкнот, на их лицевой стороне будет нанесена символика, посвящённая 30-й годовщине независимости Украины. Тираж банкнот — 30 тыс. штук.

Новые купюры можно будет купить в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский учредил награду «Национальная легенда Украины», которую будут вручать ежегодно, ко Дню независимости страны.