Москва, 17 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Наибольший объем кредитов в июне 2021 года был предоставлен заемщикам — субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) Центрального федерального округа (ЦФО). Такие данные приведены в соответствующем статистическом бюллетене на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

401(K) 2012 Кредиты

В общей сложности субъектам МСП в ЦФО было выдано кредитов на сумму 472,1 млрд рублей. Большая их часть — 321,8 млрд рублей, приходится на Москву.

Также в материале отмечается, что годовой темп прироста задолженности по кредитам МСП по состоянию на 1 июля 2021 года был положительным во всех федеральных округах.