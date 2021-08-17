Калининград, 17 августа, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Процесс регистрации в странах Запада российских вакцин от COVID-19 обусловлен вопросами политики. Об этом 17 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

Mid.ru Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Здесь, конечно, не обходится без политики. По политизированным соображениям такие настроения в ЕС существуют», — сказал он.

Также глава российского МИД добавил, что на Западе Россию и Китай безосновательно обвиняют в развязывании войны вакцин и в настоящее время идет волна обвинений Москвы в том, что российская сторона якобы провоцирует антипрививочные движения в Европе.

«Сотни тысяч людей протестуют против ограничительных мер. Но обязательно почему-то кому-то нужно кивать на Россию. Мы привыкли к этой предвзятости, она проявляется практически в любой сфере международной жизни. Везде, когда что-то идет не так, обвиняют нас, не предъявляя ни единого факта. Так происходит и на этот раз», — уточнил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все попытки стран Запада подорвать проект газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), каковые еще будут, обречены на провал.