Казань, 17 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. В Татарии днем 17 августа на трассе Казань-Зеленодольск произошла авария, в результате которой погиб один человек, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

ДТП

По предварительной информации, водитель кроссовера «BMW» не справился с управлением и задел «Volkswagen», а затем транспортное средство откинуло на грузовик «Skania». От сильного удара немецкому кроссоверу буквально срезало часть салона.

«Мужчина получил сочетанные травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП», — цитирует республиканский минздрав «Татар-информ».

Как сообщало ИА REGNUM, водитель автомобиля «Рено Дастер» 6 августа примерно в 00:20 (мск), находясь в состоянии опьянения, не расчитал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание транспортного средства на второй главный путь перегона Васильево-Юдино Горьковской железной дороги.

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