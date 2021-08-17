Киев, 17 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков видит конфликт интересов в законопроекте об олигархах, в частности, в положениях о том, что Совнацбез страны будет определять перечень людей, которые попадут в реестр олигархов.

Vadim Chuprina Дмитрий Разумков

Об этом он сказал на брифинге 17 августа в ходе визита в Полтавскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков отметил, что действие законопроекта, в случае его принятия, будет распространяться на представителей власти и крупного бизнеса. Он отметил, что поскольку членами СНБО являются представители власти, это и выглядит, как конфликт интересов.

Спикер Рады уточнил, что сейчас в Совнацбезе олигархов, которые «даже гипотетически могут отстаивать чьи-то интересы, кроме интересов украинского народа», нет, и выразил надежду, что они там и не появятся.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины готовят законопроект об олигархах с весны, рассмотрение документа в парламенте ожидается на осенней сессии. Ряд положений документа крайне критически воспринимается политиками и экспертами.