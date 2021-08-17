Москва, 17 августа, 2021, 15:46 — ИА Регнум. На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 2 637 417 грузовых автомобилей. Об этом 17 августа сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Дарья Антонова ИА REGNUM КамАЗы

Большая часть зарегистрированных в России грузовых машин — это модели ГАЗ-3307. На начало текущего года в стране насчитывалось 166 164 таких авто.

На втором месте оказались модели КАМАЗ-65 115 — 99 509 единиц. Следом идет КАМАЗ-43 118, чье число составило 70 834 экземпляра.

Большая часть грузовых автомобилей числится в Москве. На 1 января 2021 года в российской столице насчитывалось 149 885 грузовиков. В Санкт-Петербурге зарегистрировано 70 615 грузовых машин, Екатеринбурге — 29 138 грузовиков, а в Красноярске — 24 163 экземпляра.

Напомним, на 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 43,69 млн легковых автомобилей иностранных марок.

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