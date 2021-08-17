Осло, 17 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Посол Индонезии в Норвегии Тодунг Мулия Любис заявил, что Индонезии еще предстоит много сделать, чтобы создать сильную и процветающую страну, сообщает Antara.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

По его словам, Индонезии еще предстоит выполнить много задач, чтобы стать сильной и процветающей страной, особенно в разгар пандемии COVID-19.

В посольстве Индонезии в Осло прошла церемония празднования Дня независимости Индонезии. Церемония прошла гладко и торжественно, на ней присутствовали около 120 участников, включая сотрудников посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, количество людей, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, достигло 29 159 049 человек.

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