Москва, 17 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб «Спартак» одержал победу над подмосковным «Витязем» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 6:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Спартака» по дублю оформили нападающие Александр Авцин и Дмитрий Вишневский, ещё по шайбе забросили защитник Тим Хид и форвард Дмитрий Кугрышев. У «Витязя» гол на счету защитника Егора Воронкова.

Ранее «Спартак» проиграл в трёх товарищеских матчах подряд: московскому «Динамо» (2:6), и дважды — нижегородскому «Торпедо» (1:2, 2:5).