Москва, 17 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Пхукет в самое ближайшее время может открыть въезд для российских туристов, вакцинированных «Спутником V». Об этом сообщает АТОР.

Airinme.com Пляж. Таиланд

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«Глава управления по туризму Таиланда уже назвал этот вопрос [с допуском в страну граждан РФ, привитых «Спутником V»] решенным, однако в посольстве Таиланда в Москве призывают не торопить события», — говорится в сообщении АТОР.

Организация ссылается на статью издания Bangkok Post, в которой опубликовали заявление главы Управления по туризму Таиланда Ютасака Супасорна.

Отмечается также, что в посольстве Таиланда в Москве призвали «не торопить события»: «Там напомнили, что кроме заявления главы управления по туризму, других официальных сообщений о въезде в Таиланд вакцинированных «Спутником V» и о регистрации этой вакцины в Королевстве не было».