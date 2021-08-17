Москва, 17 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Просроченная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России по состоянию на 1 июля 2021 составила 645,7 млрд рублей. Такие цифры приведены в соответствующем статистическом бюллетене на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

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За июнь 2021 гожа этот показатель снизился на 2,6 млрд рублей или на 0,4%.

При этом число заемщиков, имеющих просроченную задолженность, возросло по сравнению с предыдущим месяцем и составило 38 743, что составляет 10,7% от общего числа заемщиков — субъектов МСП.