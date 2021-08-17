Баку, 17 августа, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Азербайджан предложил Израилю помощь в тушении лесных пожаров. Об этом говорится в заявлении МИД республики, обнародованном 17 августа в соцсети Twitter.

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«С беспокойством следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан готов оказать неотложную поддержку и при необходимости помочь Израилю в борьбе с лесными пожарами», — говорится в заявлении.

В МИД Израиля ответили, что благодарны Баку за солидарность и дружеское отношение.

Стоит отметить, что в Израиле пожары охватили около двух тысяч гектаров лесов. Население ряда селений пришлось эвакуировать. Десятки домов сгорели.