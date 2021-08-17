Киев, 17 августа 2021, 15:38 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Оксана Гринчук указала в декларации о доходах автомобиль Infiniti QX50 2016 года выпуска в качестве «сельхозтехники». Декларация опубликована на официальном сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).
По данным политика, стоимость такой «сельхозтехники» составляет 212,77 тыс. гривен, хотя реальная цена подобного автомобиля начинается с $21 тыс. или примерно 500 тыс. гривен.
Напомним, ранее в киевском аэропорту «Жуляны» был задержан украинский чиновник, подозреваемый в нанесении ущерба государству в размере более $57 млн.
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