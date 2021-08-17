Киев, 17 августа, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Оксана Гринчук указала в декларации о доходах автомобиль Infiniti QX50 2016 года выпуска в качестве «сельхозтехники». Декларация опубликована на официальном сайте Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Torange.biz Коррупция

По данным политика, стоимость такой «сельхозтехники» составляет 212,77 тыс. гривен, хотя реальная цена подобного автомобиля начинается с $21 тыс. или примерно 500 тыс. гривен.

Напомним, ранее в киевском аэропорту «Жуляны» был задержан украинский чиновник, подозреваемый в нанесении ущерба государству в размере более $57 млн.