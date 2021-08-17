Москва, 17 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. II международный фестиваль «Современное кино Греции» пройдет в Москве с 3 по 5 сентября и представит широкой аудиториисамые яркие картины, снятые греческими кинорежиссерами за последние два года. Как сообщают организаторы фестиваля, общество греческих женщин «Агапи»; продюсерский центр «Хорошо Продакшн» и КАРО. Арт, фильмом открытия фестиваля станет дебютная работа режиссера Христоса Нику «Яблоки». Также на церемонии открытия покажут короткометражную картину Йоргоса Лантимоса «NIMIC». Фестиваль проводится в рамках официальной программы мероприятий, посвященных празднованию 200-летия независимости Греции. Показы пройдут в киноцентре «Октябрь». Фестиваль пройдет под эгидой генерального секретариата по делам греков зарубежья и публичной дипломатии МИД Греции, Федеральной национально-культурной автономии греков России, при поддержке Посольства Греческой Республики в Москве.

В Москве состоится фестиваль современного греческого кино

Фильм открытия — «Яблоки» режиссера Христоса Нику — имел большой успех на международных кинофестивалях в Денвере, Чикаго, Филадельфии, Любляне, Цюрихе, Венеции, а также была номинирована на «Оскар"-2021 от Греции в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В «Яблоках» режиссер исследует взаимосвязь эмоций, памяти и современных технологий. В XXI веке очень просто записать и хранить все, что нужно. Нику рассуждает о том, что все эти технологические достижения сделали наш мозг ленивее, и поэтому люди вспоминают и запоминают все меньше событий и эмоций. На церемонии открытия фестиваля также будет показан короткометражный фильм «NIMIC» победителя и многочисленного номинанта Каннского кинофестиваля, победителя Венецианского кинофестиваля 2018 года, а также многочисленного номинанта на премию «Оскар» режиссера Йоргоса Лантимоса. Фестиваль 5 сентября закроет российская премьера картины «Портной» режиссера Сони Лизы Кентерман. Фильм рассказывает о создании удивительного ателье на колесах, которое ездит по Афинам и приносит жительницам города стиль и уверенность.

«Кино в Греции — это летние кинозалы под открытым небом, благодаря которым мы полюбили седьмое искусство, старые черно-белые фильмы, которые смотрят все поколения, одно за другим, будто бы никогда не стареют и, конечно, режиссеры, которые, вопреки всем сложностям, поменяли облик греческой кинематографии и включили ее в русло европейского и мирового кинопроизводств», — рассказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации Екатерина Нассика.

«Убежден, что II международный фестиваль «Современное кино Греции» станет ярким культурным событием российской столицы, повысит интерес к греческому кинематографу, который знакомит российского зрителя с культурой греческого народа, с историей и современной жизнью Греции, внесет особый вклад в дальнейшее развитие культурного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами», — заявил президент ФНКА греков России Иван Саввиди.

«К сожалению, у нас в России греческое кино неизвестно, его не показывают и даже на просторах интернета практически нет греческих фильмов с русским переводом, — отметила автор идеи, директор международного фестиваля «Современное кино Греции», председатель АНО «Культурно-просветительское общество греческих женщин «Агапи» Стелла Христианова. — Так в 2016 году родилась и впервые воплотилась идея о кинофестивале «Современное кино Греции». Я уверена, что греческое кино полюбится российскому зрителю и надеюсь, что кинофестиваль станет площадкой для рождения нового российско-греческого кино».

Подробная информация о IIмеждународном фестивале «Современное кино Греции» и программа мероприятий в его рамках доступна на официальном сайте.