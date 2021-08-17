Шарья, Костромская область, 17 августа, 2021, 15:35 — ИА Регнум. С начала купального сезона 2021 года на реках Костромской области утонул 21 человек. Об этом сообщает управление МЧС по региону. Последний инцидент произошёл днём 17 августа в районе села Рождественское Шарьинского района.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рыбаки

По данным следователей 67-летний житель Шарьи рыбачил вместе со знакомыми на реке Ветлуге. Проснувшись утром, друзья не обнаружили товарища и начали его поиски. Через некоторое время тело рыбака нашли неподалёку от берега. Специалисты устанавливают обстоятельства гибели мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза и проверка.

По данным МЧС за аналогичный период 2020 года в Костромской области на необорудованных пляжах утонули 20 человек. Официально купальный сезон должен завершиться 31 августа.