Киев, 17 августа, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Запасы угля на тепловых электростанциях Украины за прошедшие сутки увеличились на 3,7 тыс. тонн, сообщило 17 августа министерство энергетики страны.

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В частности, согласно информации ведомства, за 16 августа на ТЭС Украины поступило 60,4 тыс. тонн угля, а было использовано 56,7 тыс. тонн. В сообщении отмечается, что за прошедшие сутки выросли запасы как угля газовой марки (на 3,1 тыс. тонн) так и антрацитовых марок (на 600 тонн).

По состоянию на утро 17 августа на складах ТЭС Украины находится 767 тыс. тонн угля, отставание от утвержденного министерством графика сократилось на 0,3%.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 9 августа ситуация с накоплением угля на складах ТЭС Украины оставалась «критической», запасы были почти на 37% меньше, чем нужно графику накопления топлива, утвержденному министерством энергетики. Украинские компании заявили о намерении импортировать топливо из Польши, Казахстана и США.

В начале августа было заявлено, что запасы угля на Украине в три раза меньше, в чем в прошлом кризисном году. В разгар прошлого отопительного сезона Украина осталась без запасов угля и спасла свою энергосистему от коллапса только благодаря поставкам из России.