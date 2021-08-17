Санкт-Петербург, 17 августа, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Существующая Кольцевая автомобильная дорога Санкт-Петербурга (КАД) приближается к пределу своей пропускной способности. Поэтому создание второй кольцевой дороги вокруг города по территории Ленинградской области, о чем ранее говорил президент России Владимир Путин, придаст новый импульс развитию всей Петербургской агломерации.

Dsto-spb.ru КАД Петербурга

Об этом заявил 17 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече в Москве с руководством госкомпании «Автодор». Как ожидается, именно ей может быть поручено создание КАД-2.

Эту трассу планируется создать на большем удалении от Петербурга, чтобы пустить по ней транзитный грузовой автотранспорт, который сейчас движется по КАД, фактически ставшей не объездной, а внутригородской трассой.

По словам Беглова, при создании КАД в начале 2000-х годов уже имелась в виду перспектива строительства второго, «дальнего», кольца.

«Мы уже тогда понимали, что одного кольца хватит лет на 15−20 максимум. Так и получилось. Сегодня действующая кольцевая, особенно ее восточная часть, работает с большой нагрузкой. Прилегающие территории активно осваиваются городом и областью. Через несколько лет КАД подойдет к пределу своей пропускной способности», — сказал петербургский губернатор.

Он отметил, что Северная столица очень заинтересована в появлении дублёра КАД, способного взять на себя значительную часть трафика.

«Мы отведем на КАД-2 часть транзитного потока по Панъевропейскому транспортному коридору Хельсинки — Москва», — подчеркнул Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля 2021 года Владимир Путин дал указание проработать вопрос о создании нового, более удаленного от города, автомобильного обхода Петербурга — по аналогии с Центральной кольцевой автодорогой, которую недавно открыли в Подмосковье. «Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано», — сказал президент.