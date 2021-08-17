Курган, 17 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Кургане 140 многоквартирных домов, которые до сих пор получают газоснабжение через газгольдеры будут переведены в течение трёх лет на магистральное газоснабжение. Об этом сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков 17 августа во время прямой линии.

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По информации главы региона, сейчас уже идёт проектирование перевода домов на постоянное магистральное газоснабжение. Работы по части домов начнутся уже в конце 2021 года.

Что касается баллонов со сжиженным газом, перебои с поставкой которых наблюдались в последнее время, то в Кургане сменился их поставщик, отметил Шумков.