Тирасполь, 17 августа, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) доставили новую партию вакцин от COVID-19. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Как рассказала журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади, в республику доставили 5256 доз вакцины Pfizer, 3000 доз — AstraZeneca и 7500 доз — Janssen.

«Данные вакцины, можно сказать, распределяют «с колёс». На данный момент их получили Бендеры, Тирасполь, Каменка, Рыбница. Все вакцины будут доступны в поликлиниках», — сказала Палади.

Стоит отметить, что в ПМР, согласно данным на 17 августа, полный курс вакцинации прошли 81 555 человек или 17,5% населения.