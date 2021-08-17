Калачевский район, Волгоградская область, 17 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Грузовой поезд и автомобиль Ford Focus столкнулись 17 августа на регулируемом переезде в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Приволжской железной дороги.

(сс) glompie Железнодорожный переезд

Водитель иномарки приблизительно в 10:16 выехал на железнодорожный переезд на 318 км перегона Кривомузгинский — Мариновка при исправно действующей автоматической сигнализацией перед приближающимся составом. Машинист поезда прибегнул к экстренному торможению, однако из-за недостаточного расстояния столкновения избежать не удалось.

Сход подвижного состава удалось предотвратить, водителя автомобиля госпитализировали.