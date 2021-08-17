Москва, 17 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Сенаторы считают достаточным на сегодня законодательство о противодействии вмешательству в дела РФ, такого же мнения придерживаются в Генпрокуратуре, Госдуме и ЦИК, заявил журналистам во вторник глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Во вторник на площадке МИД прошла встреча сенаторской комиссии, представителей министерства, ЦИК и послов стран ОБСЕ.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Был вопрос, какие новые законы мы собираемся принимать нашей комиссией», — сказал парламентарий.

Андрей Климов напомнил, что во время выступления в Совете Федерации генпрокурора, он задал Игорю Краснову вопрос, считает ли он принятые парламентом законы по защите от невмешательства в дела РФ хорошей законодательной базой для реализации на практике.

«Генпрокурор сказал, что считает это законодательство достаточным. У нас такое же мнение. Этого мнения придерживаются и в Госдуме, и в ЦИК», — отметил сенатор.

Андрей Климов отметил, что это не означает, что сенаторы могут прекратить свою работу. К сожалению, наши западные партнеры придумывают все новые форматы по вмешательству в дела РФ. При этом законодатель на встрече с главами дипмиссий подчеркнул, что Россия вырабатывает меры ответного характера. Кроме того, в ходе встречи обсуждались уже принятые законы и их реализация на практике, добавил политик. В этой связи он напомнил, что «один кандидат в Госдуму имеет статус иноагента, причем он сам об этом попросил».Андрей Климов рассказал, что представители стран ОБСЕ благодарили сенаторов и представителей МИД за организацию подобной встречи, поскольку они смогли узнать достоверную информацию о принятых в России законодательных инициативах. Климов уточнил, что это мероприятие было запланировано еще в ноябре прошлого года. Коснулся он и решения БДИПЧ ОБСЕ не направлять наблюдателей в Россию из-за ограничения квоты. «Представитель одной из стран зачитал некую позицию о том, что БДИПЧ имеет «право» самим определять количество наблюдателей», — рассказал парламентарий. По его словам, в ответ до представителя миссии довели, что такая позиция «не имеет никаких оснований».В заключение Андрей Климов уточнил, что на встрече присутствовали представители 48 стран ОБСЕ, несколько стран отказались приходить на встречу.