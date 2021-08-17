Оренбург, 17 августа, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области внесены изменения в порядок предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства. Решение принято на заседании областного правительства, сообщает пресс-служба губернатора.

ИА REGNUM Деньги

В порядке установлены новые показатели результативности использования субсидий при приобретении племенных животных. Показателем для субсидии на приобретение КРС является прирост поголовья молочных пород не менее чем на 70% и не менее чем на 90% от пород мясного направления.

В 2021 году на племенное животноводство и содержание племенного поголовья в регионе выделено 148,6 млн рублей. На начало августа животноводы купили более 700 племенных нетелей в общей сложности на 71 млн рублей.