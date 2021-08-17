Пенза, 17 августа, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Пензенской области на предстоящие сутки объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает 17 августа ГУ МЧС России по региону.

AJEL Пожарная безопасность

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Днем в среду, 18 августа местами по Пензенской области ожидается гроза и аномальная жара до +34 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +20.

В восточной части региона в период с 18 по 20 августа сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

ИА REGNUM также сообщало, с 17 по 23 августа в Чувашии прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

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