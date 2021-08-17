Лондон, 17 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Нападающий английского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн возобновил тренировки с командой. Об этом 17 августа сообщает Sky Sports.

enviro warrior Гарри Кейн

Отмечается, что Кейн впервые за лето готовился к матчам вместе с партнёрами по команде. До сегодняшнего дня он был в изоляции после возвращения из отпуска.

Ранее сообщалось, что Кейн хочет перейти в «Манчестер Сити» и отказывается возобновлять тренировки с «Тоттенхэмом».