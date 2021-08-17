Калининград, , 15:28 — REGNUM Все попытки стран Запада подорвать проект газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), каковые еще будут, обречены на провал. Об этом 17 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего выступления в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Канта.

Сергей Лавров Mid.ru

«Я убежден, что все попытки его («СП-2» — ред.) подорвать, оспорить, все попытки обставить какими-то условиями его завершение, они обречены на провал. Хотя попытки такие будут», — сказал Лавров.

Кроме этого глава МИД РФ отметил, что строящие газопровод компании «построили его практически уже до последней мили» и рассказал, что Еврокомиссия, несмотря на официальное мнение своих юристов, задним числом распространила на «СП-2» действие третьего энергетического пакета Евросоюза.

«Еще раз повторю, за нами не просто решения двух стран, России и Германии, поддержанные многими членами Евросоюза, за нами еще и юридическая правота, которую мы будем отстаивать», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Россия не оставит без реакции и не потерпит попыток вмешательства в свои внутренние дела.