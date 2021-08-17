В Ярославской области стартует реконструкция похода Александра Невского
Ярославль, 17 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 21 августа стартует историческая реконструкция конного похода Александр Невского «Александрова дорога», приуроченная к 800-летию со дня рождения князя. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
25 дружинников проедут по Ярославской, Московской, Тверской, Новогородской и Псковской областям. Завершится поход в Изборске 12 сентября — в день памяти святого благоверного князя Александр Невского. В каждом регионе организуют театрализованные встречи княжеской дружины и двухдневные этнографические культурно-просветительские фестивали «800 лет славных побед».
Празднования пройдут в Дмитрове, Торжке, Великом Новгороде, а также в национальном парке «Валдайский». В рамках гуляний пройдут ярмарки ремёсел, а также интерактивы, главный из которых — исторический лагерь, где все желающие смогут познакомиться с бытом и снаряжением война Древней Руси. Также будут организованы площадки с русскими играми и забавами для детей.
Организаторами проекта выступают МГИМО, а также Минобороны, Минприроды и Минпромторга России.