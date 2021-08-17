Ярославль, 17 августа, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области 21 августа стартует историческая реконструкция конного похода Александр Невского «Александрова дорога», приуроченная к 800-летию со дня рождения князя. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского — место крещение Александра Ярославича

25 дружинников проедут по Ярославской, Московской, Тверской, Новогородской и Псковской областям. Завершится поход в Изборске 12 сентября — в день памяти святого благоверного князя Александр Невского. В каждом регионе организуют театрализованные встречи княжеской дружины и двухдневные этнографические культурно-просветительские фестивали «800 лет славных побед».

«Знаково и символично, что проект стартует на древней Переславской земле, где князь Александр родился, был крещен и делал первые шаги как великий полководец и дипломат. И сегодня Александр Невский для жителей нашего края — пример доблести, бескорыстного служения Отечеству. Убежден, что этот уникальный проект станет достойным вкладом в сохранение памяти о нашем великом соотечественнике для будущих поколений», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Празднования пройдут в Дмитрове, Торжке, Великом Новгороде, а также в национальном парке «Валдайский». В рамках гуляний пройдут ярмарки ремёсел, а также интерактивы, главный из которых — исторический лагерь, где все желающие смогут познакомиться с бытом и снаряжением война Древней Руси. Также будут организованы площадки с русскими играми и забавами для детей.

Организаторами проекта выступают МГИМО, а также Минобороны, Минприроды и Минпромторга России.