Лондон, 17 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Британская королевская семья получит компенсацию от телеканала BBC за интервью с принцессой Дианой. Об этом 17 августа пишет издание Spletnik.

Принцесса Диана

По данным СМИ, размер компенсации от телеканала составляет $2 млн. Все деньги будут направлены в благотворительную организацию, которую выберет королевская семья.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2021 года журналист Мартин Башир признался, что обманом добился откровенного интервью с принцессой Дианой. Тогда она рассказала об изменах своего супруга, принца Чарльза, и романе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом.